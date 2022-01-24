Назван самый распространенный симптом «омикрона»

Специалисты Бангладеша назвали самые распространенные симптомы штамма коронавируса «омикрон», сообщает портал bdnews24.

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам заявил, что 73% всех пациентов с «омикроном» жаловались на насморк.

Почти 70% процентов заразившихся этим штаммом рассказали о головной боли, 64% людей пожаловались на усталость, около 60% пациентов обратили внимание на чихание или боли в горле, а 44 процента — на кашель, отметили специалисты.

Эксперты заметили, что перечисленные симптомы похожи на сезонный грипп и требуют особого внимания.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации, вакцинолог Кэтрин Полинг рассказала, какие симптомы являются характерными для «омикрон»-штамма COVID-19.

По словам эксперта, характерными симптомами заражения этим штаммом коронавируса является кашель, заложенность носа, насморк и усталость, но, в отличие от «дельта»-штамма многие пациенты не теряют обоняния.

Между тем в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать также озноб, тошнота, рвота и диарея, а также боль в груди, мышцах и горле.