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Россиянам рассказали, какие мобильные приложениями за ними следят

Аналитик Михайлова предупредила, что Россия является лидером по установкам шпионского ПО

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Depositphotos

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова в разговоре с агентством «Прайм» отметила, что сохранять приватность в цифровом мире становится все сложнее, люди зачастую добровольно передают множество приватных данных через социальные сети.

Во многих случаях, информация, которую собирают установленные на смартфон приложения, обезличена. Как отметила эксперт, ее утеря не несет прямого риска, кроме почвы для мошенничества.

Но есть сервисы, которые собирают достаточно подробную информацию о людях, предупредила Михайлова.

Многие приложения передают сервису Mediascope данные о местоположении владельца гаджета. Многие приложения для своих некриминальных нужд встраивают рекламные трекеры от Google, Facebook и Яндекс, недобросовестный сотрудник может продать эти данные. Лидерами по количеству установленных трекеров стали Coub, ЛитРес и Uber, указала Михайлова.

Эксперт разъяснила, что в самих по себе трекерах, нет ничего опасного — данные в них обезличены. Но вот в совокупности с передачей геолокации и, например, MAC–адресом и другими данными об устройстве, они могут позволить отследить пользователя.

Особенно опасны приложения-сталкеры. Они позволяют в реальном времени следить за перемещением мобильного устройства, и снимать скриншоты, перехватывать сетевую активность и собирать другую пользовательскую информацию. Их могут обнаружить антивирусы.

Аналитик Михайлова предупредила, что Россия является одной из сран лидеров по установкам шпионского ПО.

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