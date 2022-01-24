Нутрициолог Половинская объяснила россиянам, как правильно есть гречку

Нутрициолог Юлия Половинская заявила РИА Новости, что потребление зеленой гречки гораздо полезнее, чем прием в пищу обработанном виде.

Эксперт разъяснила, что зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки. Юлия Половинская сказала, что во время промышленной обжарки крупа теряет витамины.

«Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной коричневой. Полезна зеленая гречка всем», — подчеркнула эксперт.

По информации Половинской, в гречке много клетчатки — она способствует процессам пищеварения – и при этом хорошо усваивается организмом. Также это популярная в России крупа содержит антиоксиданты, улучшает состояние иммунной системы, замедляет процессы старения.

Гречка имеет много витаминов и минералов в своем составе. За счет богатого макро- и микроэлементами состава, она нормализует уровень гемоглобина в крови, способствует снижению веса и улучшает метаболизм.

С осторожностью стоит употреблять ее людям с заболеваниям ЖКТ, поскольку усиливает газообразование в кишечнике, добавила специалист.

В ноябре 2021 года россиянам рассказали о подорожании гречки и других круп.