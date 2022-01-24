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Названо нетипичное осложнение после COVID-19

Врач Чурадзе: заболевание коронавирусом может вызвать перитонит

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik назвал редкое, но серьезное осложнение при коронавирусе.

Он напомнил, что COVID-19 может поразить любой орган и любую систему организма. Наиболее часто страдают легкие пациентов, но случаются и другие осложнения.

«Это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то – тяжелый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит – воспаление брюшной полости», – заявил специалист.

Коронавирус редко сопровождается серозным перитонитом, но такое бывает. По словам медика, воспаление в брюшной полости, вызванное COVID-19, может быть связано с иммунными функциями некоторых из ее органов.

«Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками. В брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов, есть сальник (складка висцеральной брюшины – «Газета.Ru») – это органы, которые ответственны за иммунный ответ. В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения», – сказал врач.

Он указал, что признаком этого нетипичного осложнения является «острый живот» – комплекс симптомов, при появлении которого следует срочно обращаться за медицинской помощью. Речь идет о сильной боли в животе, вздутии, интоксикации, отказе от приема пищи и отсутствии стула, добавил Чурадзе.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о наиболее распространенных последствиях COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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