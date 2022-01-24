Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британия боится, что Россия перестанет поставлять газ в Европу из-за санкций 04:35
Французский модельер Тьерри Мюглер умер на 74-м году жизни 04:26
В России могут вырасти цены на мясо 04:25
Ученые показали, что чем крупнее изображение, тем лучше оно запоминается 04:13
Нутрициолог Половинская объяснила россиянам, как правильно есть гречку 04:01
США рекомендовали не посещать Россию из-за «напряженности» вокруг Украины 03:58
Специалист заявил, что без ревакцинации люди беззащитны... 03:54
Названо нетипичное осложнение после COVID-19 03:29
В Госдепе США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент 03:23
В Госдепе подтвердили, что посольство США на Украине будет работать 03:18

Авиакомпания Delta получила «лучший» ответ на вопрос «город, изменивший вашу жизнь»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
David Goldman/AP

Американская авиакомпания Delta Airlines задала вопрос в своем официальном аккаунте Twitter. Пользователям предлагалось ответить на опрос: «Назовите город, который изменил вашу жизнь».

Лучшим ответом стал — «Ухань» от пользователя с никнеймом Риши Багри (Rishi Bagree). Комментарий набрал больше всего лайков, перепостов и комментариев в социальной сети.

Текущая пандемия вызвана распространением коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

По состоянию на 20 января 2022 года зарегистрировано свыше 332 млн случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 5,0 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.

В России премьер-министр Михаил Мишустин из-за роста заболеваемости COVID-19 поручил перевести максимально возможное количество сотрудников органов власти на удаленку. Совещания будут проводиться в онлайн-формате. Решение о новом режиме работы вступает в силу с пятницы 21 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть