Авиакомпания Delta получила «лучший» ответ на вопрос «город, изменивший вашу жизнь»

Американская авиакомпания Delta Airlines задала вопрос в своем официальном аккаунте Twitter. Пользователям предлагалось ответить на опрос: «Назовите город, который изменил вашу жизнь».

Name a city that changed your life. — Delta (@Delta) January 20, 2022

Лучшим ответом стал — «Ухань» от пользователя с никнеймом Риши Багри (Rishi Bagree). Комментарий набрал больше всего лайков, перепостов и комментариев в социальной сети.

Авиакомпания Delta Airlines задала вопрос в твиттере - «Назовите город, который изменил вашу жизнь». Лучший ответ - «Ухань» pic.twitter.com/ShIi67AKrW — 10 апреля (@buch10_04) January 23, 2022

Текущая пандемия вызвана распространением коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

По состоянию на 20 января 2022 года зарегистрировано свыше 332 млн случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 5,0 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.

В России премьер-министр Михаил Мишустин из-за роста заболеваемости COVID-19 поручил перевести максимально возможное количество сотрудников органов власти на удаленку. Совещания будут проводиться в онлайн-формате. Решение о новом режиме работы вступает в силу с пятницы 21 января.