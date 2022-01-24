Назван способ попадания «омикрона» в организм человека

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в разговоре с ТАСС заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может проникать в организм человека через глаза.

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — рассказал специалист.

По его словам, в настоящий момент еще недостаточно данных о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона».

Ранее британский врач-терапевт Нина Аслам рассказала, что признаком заражения «омикроном» может быть конъюнктивит. Аслам пояснила, что в глазах присутствуют клеточные рецепторы, при связи с которыми коронавирус проникает в организм. Эти рецепторы находятся в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза, веки.

По ее словам, конъюнктивит как признак инфицирования COVID-19 может развиться у людей при бессимптомной форме заболевания. Врач рассказала о случаях, когда при заражении вирусом у пациентов развивался тяжелый конъюнктивит, но отсутствовали респираторные симптомы.