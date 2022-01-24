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Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы до пятницы ожидает холодная погода до -17°C , а в выходные придет потепление до -2°C. Об этом синоптик сообщил ТАСС.

По его словам, сильных снегопадов не будет, а ночная температура в понедельник и во вторник в Москве будет в диапазоне от -12°C до -17°C , а дневные — от -8°C до -11°C градусов. Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от -8°C до -13°C градусов мороза, а дневные — от -4°C до -9°C, добавил он.

«Повышение температуры намечается только к выходным. Ночью она повысится до минус 5-7 градусов, а днем — до минус 2-4 градусов», — отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова, а также «перевыполнение месячной нормы осадков». По его словам, накануне очередной снегопад принес в столицу еще шесть миллиметров осадков.

Синоптик уточнил, что впервые с начала зимы высота снежного покрова в Москве достигла 45 см, при норме — в 30 см.

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