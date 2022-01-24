Россиянам назвали «недоступные» для «омикрона» территории

Главный профилактолог Уральского федерального округа ( УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что до некоторых мест в России штамм коронавируса «омикрон» не сможет дойти. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам врача, данный вариант COVID-19 не сможет добраться до мест, где введен серьезный режим локдауна, а также до мест проживания коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

«Омикрон» не доберется только туда, где люди живут исключительно обособленно, совершенно не поддерживая отношений с мегаполисами и другими социумами. Ни у кого другого, кроме малых народов, проживающих в некой социальной изоляции, таких шансов нет», — сказал медик.

Он также отметил, что остановить распространение коронавирусной инфекции по территории страны уже не удастся, так как границы между регионами открыты. Люди продолжают путешествовать, пользоваться общественным транспортом, вокзалами и аэропортами, указал специалист.

«Мы глазом не успеем моргнуть, как «омикрон» окажется уже внутри всех регионов», — предупредил Токарев.

В свою очередь, вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев заявил, что защититься от «омикрона», возможно, получится при ограничениях, которые есть в Китае. В этой стране действует жесткий локдаун, при котором на границе находятся блок-посты, может останавливаться железнодорожное и авиасообщение, а также полностью запрещается въезд и выезд. Как считает эксперт, такой вариант для России не подойдет.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал о симптомах, характерных при заражении «омикроном».