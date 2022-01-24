На Украине расследуют два вооруженных нападения на пограничников на границе с Румынией

Обстоятельства двух вооруженных нападений на пограничников в Черновицкой области расследуют на Украине. В результате атак один военнослужащий погиб, другой — госпитализирован. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на сообщение спикера областного пограничного отряда Сергея Бровко.

Нападение произошло 23 января. Пограничник получил огнестрельное ранение в грудь и сам обратился за помощью. Он находится в Путильской районной больнице. Сейчас его готовят к переводу в военный госпиталь.

21 января около украинско-румынской границы было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Подробностей о том, где были совершены нападения на военнослужащих пока нет. Подозреваемые также не называются.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Украины на границе с Белоруссией возводит вертолетные площадки и другие сооружения на случай эскалации напряженности между странами.