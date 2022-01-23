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Пожар в высотке в деловом районе Филадельфии попал на видео

Пожарные потушили возгорание в высотном здании в деловом центре Филадельфии

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Пожарным удалось быстро потушить возгорание, которое произошло в высотном здании в Филадельфии. Об этом сообщает телеканал NBC10 Philadelphia.

По словам заместителя начальника пожарной охраны Филадельфии Камау Брайта, возгорание началось в системе кондиционирования воздуха на крыше здания. Пламя охватило только внешнюю часть здания, пожарные смогли подняться на крышу и потушить огонь, добавил он.

Сведений о пострадавших не поступало. В момент инцидента здание было почти пустым.

В 2020 году при пожаре в 33-этажном небоскребе в южнокорейском Ульсане пострадали не менее 88 человек. У многих из них диагностировали отравление дымом.

До этого в городе Шарджа одноименного эмирата ОАЭ загорелся 50-этажный небоскреб Abbco Tower. Здание высотой 190 метров было построено в 2006 году и является одним из 10 самых высоких строений в городе.

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