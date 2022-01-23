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В ВОЗ рассказали о будущем коронавируса

В ВОЗ предсказали появление еще более заразных штаммов коронавируса

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что будущие штаммы коронавируса с высокой вероятностью могут быть более заразными, чем «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться... «Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что, вероятно, будущим вариантам коронавируса потребуется превзойти те, что распространены в настоящее время. Новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», но так же будут способны избегать «контратаки» иммунитета.

Ранее специалист объяснил, почему с «омикроном» пандемия вряд ли закончится.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона». Он подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы которой пока отстают от поставленных целей.

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