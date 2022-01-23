Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Руководство «Зенита» может перевести Азмуна во вторую команду 19:28
Жительница Киева держит дома 200 летучих мышей 19:19
Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с российскими игроками... 19:15
Президент Армении подал в отставку 19:12
Драчев назвал имя единственной биатлонистки, претендующей на медали ОИ 18:54
В Калужской области семиклассники надругались над пятиклассником в школьном... 18:53
Жириновский порекомендовал Зеленскому «паковать чемоданы» 18:53
В офисе Зеленского отреагировали на заявления о планах России... 18:50
Экс-тренер «Зенита» раскритиковал поведение форварда сине-бело-голубых Азмуна 18:42
Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями 18:39

В Екатеринбурге обнаружили превышение ПДК вредных веществ после жалоб на едкий смог

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Интересный Екатеринбург»

Накануне Екатеринбург накрыло смогом, после жалоб местных жителей региональное управление Роспотребнадзора провело в городе проверку. Об Этом сообщает ТАСС.

В результате проверки было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в Железнодорожном районе. По словам горожан, живущих в районе, едкий дым даже проникает в квартиры. Синоптики полагают, что смог может оставаться в городе вплоть до середины следующей недели.

Специалисты провели исследование на содержание в воздухе оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, фенола, формальдегида, взвешенных веществ (мелкодисперсных частиц РМ10, РМ2,5). Как уточнили в Роспотребнадзоре, проведенный анализ показал превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза в пробах, отобранных в районе ЖК «Малевич» . Остальные показатели соответствуют нормативам.

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Накануне из-за смога екатеринбургском аэропорту Кольцово не смогли приземлиться несколько самолетов: их отправили на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть