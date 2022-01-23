В Екатеринбурге обнаружили превышение ПДК вредных веществ после жалоб на едкий смог

Накануне Екатеринбург накрыло смогом, после жалоб местных жителей региональное управление Роспотребнадзора провело в городе проверку. Об Этом сообщает ТАСС.

В результате проверки было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в Железнодорожном районе. По словам горожан, живущих в районе, едкий дым даже проникает в квартиры. Синоптики полагают, что смог может оставаться в городе вплоть до середины следующей недели.

Специалисты провели исследование на содержание в воздухе оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, фенола, формальдегида, взвешенных веществ (мелкодисперсных частиц РМ10, РМ2,5). Как уточнили в Роспотребнадзоре, проведенный анализ показал превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза в пробах, отобранных в районе ЖК «Малевич» . Остальные показатели соответствуют нормативам.

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Накануне из-за смога екатеринбургском аэропорту Кольцово не смогли приземлиться несколько самолетов: их отправили на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.