Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кристина Резцова заняла четвертое место в масс-старте на этапе КМ 18:01
Под Саратовом толпа школьников поставила на колени мальчика и заставила целовать... 17:58
Участники протестов в столице Бельгии потребовали отставки правительства 17:56
Экс-премьер Украины назвал «бредом» утверждения Британии о его... 17:56
Блинкен пояснил, почему не стоить сейчас вводить санкции против РФ 17:44
МИД Франции: ЕС должен быть готов ввести санкции против России «в любой... 17:41
Драчев о серебре сборной России на этапе КМ в эстафете: радоваться наградам... 17:40
«Народ выгнали на улицу»: Очевидцы рассказали о пожаре в подмосковном... 17:34
Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины 17:30
Газзаев о новом проекте «Локомотива»: это аферисты 17:27

Житель Якутска задушил напавшую на него собаку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
sakhaday.ru

В Якутске мужчина отбивался от стаи напавших на него собак и задушил одну из них. Об этом сообщает Sakhaday.

Инцидент произошел 23 января на улице Автодорожной. Тридцатилетний житель Якутска Андрей вышел встретить друга.

«Ко мне подбежала свора собак. Напали без всякого повода. Причем друга не трогали, что странно. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял! Я, разумеется, стал отбиваться. Схватил одну собаку и придушил», — рассказал он.

По его словам, он не собирался убивать животное, но «в аффекте не рассчитал сил».

«Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались. Стая состояла из 5-6 собак. Раньше их видел, казались дружелюбными. Не знаю, что на них нашло», — рассказал Андрей.

После случившегося он вызвал скорую помощь из-за «очень глубокой» ране на ноге. При этом мужчина отметил, что будь на его месте ребенок, животные могли бы его «просто съесть».

«Как отец я очень обеспокоен. Считаю, что таких собак не должно быть в городе», — подчеркнул он.

Несколькими днями ранее в селе Домна Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. Местные жители собрались на стихийный митинг у здания сельской администрации с требованием решить проблему нападения животных на людей. На место приехал губернатор края Александр Осипов.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть