Житель Якутска задушил напавшую на него собаку

В Якутске мужчина отбивался от стаи напавших на него собак и задушил одну из них. Об этом сообщает Sakhaday.

Инцидент произошел 23 января на улице Автодорожной. Тридцатилетний житель Якутска Андрей вышел встретить друга.

«Ко мне подбежала свора собак. Напали без всякого повода. Причем друга не трогали, что странно. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял! Я, разумеется, стал отбиваться. Схватил одну собаку и придушил», — рассказал он.

По его словам, он не собирался убивать животное, но «в аффекте не рассчитал сил».

«Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались. Стая состояла из 5-6 собак. Раньше их видел, казались дружелюбными. Не знаю, что на них нашло», — рассказал Андрей.

После случившегося он вызвал скорую помощь из-за «очень глубокой» ране на ноге. При этом мужчина отметил, что будь на его месте ребенок, животные могли бы его «просто съесть».

«Как отец я очень обеспокоен. Считаю, что таких собак не должно быть в городе», — подчеркнул он.

Несколькими днями ранее в селе Домна Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. Местные жители собрались на стихийный митинг у здания сельской администрации с требованием решить проблему нападения животных на людей. На место приехал губернатор края Александр Осипов.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.