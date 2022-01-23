Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Sky News рассказал, на чем основаны выводы Лондона о «плане Москвы»... 16:32
Овечкин прокомментировал свою игру за «Вашингтон» в текущем сезоне 16:27
На Украине объяснили назначение стены на границе с Россией и Белоруссией 16:24
Наставник «Аталанты» Гасперини лично заблокировал трансфер Миранчука... 16:19
Биатлонист Серохвостов признался, что в шоке от слов Бабикова про атмосферу... 16:12
Вучич обвинил Фонд Рокфеллера в желании свергнуть его правительство 16:04
Логинов извинился за свое выступление в эстафете на этапе КМ... 16:01
Ученые рассказали, как «омикрон» прикрепляется к клеткам человека 15:58
Российский дипломат заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности... 15:58
Врач олимпийской сборной России: шахматист Дубов должен был играть в маске 15:56

В Орле пассажир маршрутки избил попутчицу из-за спущенной маски

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia

В одной из маршруток Орла произошла потасовка — пассажир несколько раз ударил женщину из-за приспущенной на подбородок медицинской маски. Видео инцидента опубликовал SHOT.

Как пишут местные СМИ, конфликт произошел 22 января в маршрутке №21. Сначала агрессивный пассажир оскорбил попутчиков без маски, при этом используя ненормативную лексику. В ответ на просьбу не ругаться он угрожал побить сидевшую позади пассажирку.

Перед выходом из маршрутки пассажир набросился с кулаками на женщину, которая, по его мнению, носила маску неправильно.

«Я еду по правилам! Ты едешь не по правилам! Мне полицию вызвать, чтобы тебя наказали? И вот еще одна мразь без маски!» — выругался мужчина, а затем скрылся.

Пострадавшей женщине оказали помощь, а нападавшего разыскивает полиция.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор едва не избила пожилую женщину и обматерила остальных пассажиров. Работница автобуса оказалась мигрантом из одной из среднеазиатских стран без разрешения на работу. Кроме того, кондуктора привлекли к ответственности за нарушения масочного режима.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть