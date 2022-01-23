В Орле пассажир маршрутки избил попутчицу из-за спущенной маски

В одной из маршруток Орла произошла потасовка — пассажир несколько раз ударил женщину из-за приспущенной на подбородок медицинской маски. Видео инцидента опубликовал SHOT.

Как пишут местные СМИ, конфликт произошел 22 января в маршрутке №21. Сначала агрессивный пассажир оскорбил попутчиков без маски, при этом используя ненормативную лексику. В ответ на просьбу не ругаться он угрожал побить сидевшую позади пассажирку.

Перед выходом из маршрутки пассажир набросился с кулаками на женщину, которая, по его мнению, носила маску неправильно.

«Я еду по правилам! Ты едешь не по правилам! Мне полицию вызвать, чтобы тебя наказали? И вот еще одна мразь без маски!» — выругался мужчина, а затем скрылся.

Пострадавшей женщине оказали помощь, а нападавшего разыскивает полиция.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор едва не избила пожилую женщину и обматерила остальных пассажиров. Работница автобуса оказалась мигрантом из одной из среднеазиатских стран без разрешения на работу. Кроме того, кондуктора привлекли к ответственности за нарушения масочного режима.