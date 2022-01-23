В Калужской области осужденный умер после драки

В Калужской области заключенный погиб после конфликта с другими осужденными.

Инцидент произошел в медицинской части исправительной колонии №3 УФСИН России по региону. Пострадавшему была оказана доврачебная медицинская помощь, однако прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

По предварительным данным, драка между заключенными произошла из-за личной неприязни.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области», — говорится в публикации на сайте регионального управления ФСИН.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после сообщений о нарушении прав осужденных в исправительной колонии №3 в Калужской области. Речь идет о возможном применении насилия в отношении заключенных.