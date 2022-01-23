Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Sky News рассказал, на чем основаны выводы Лондона о «плане Москвы»... 16:32
Овечкин прокомментировал свою игру за «Вашингтон» в текущем сезоне 16:27
На Украине объяснили назначение стены на границе с Россией и Белоруссией 16:24
Наставник «Аталанты» Гасперини лично заблокировал трансфер Миранчука... 16:19
В Орле пассажир маршрутки избил попутчицу из-за спущенной маски 16:16
Биатлонист Серохвостов признался, что в шоке от слов Бабикова про атмосферу... 16:12
Вучич обвинил Фонд Рокфеллера в желании свергнуть его правительство 16:04
Логинов извинился за свое выступление в эстафете на этапе КМ... 16:01
Ученые рассказали, как «омикрон» прикрепляется к клеткам человека 15:58
Российский дипломат заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности... 15:58

В Калужской области осужденный умер после драки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Калужской области заключенный погиб после конфликта с другими осужденными.

Инцидент произошел в медицинской части исправительной колонии №3 УФСИН России по региону. Пострадавшему была оказана доврачебная медицинская помощь, однако прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

По предварительным данным, драка между заключенными произошла из-за личной неприязни.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области», — говорится в публикации на сайте регионального управления ФСИН.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после сообщений о нарушении прав осужденных в исправительной колонии №3 в Калужской области. Речь идет о возможном применении насилия в отношении заключенных.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть