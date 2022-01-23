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В Польше ограбили и убили украинку

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В Польше ограбили и убили гражданку Украины, которая приехала на заработки, сообщает портал berdichev.biz.

Женщина направлялась на работу в ночную смену 18 января, когда неизвестный мужчина ударил ее по голове тяжелым предметом и ограбил.

По словам дочери погибшей, тело всю ночь пролежало на улице под дождем, утром его увидели прохожие и вызвали полицию. Сейчас девушка собирает деньги, чтобы перевезти погибшую мать на Украину и похоронить.

Подозреваемый в убийстве пока не найден.

В сентябре прошлого года в Польше разгорается скандал после смерти украинца от рук полицейских, которые, судя по видео с камер наблюдения, забили его до смерти. После этого активисты вышли на митинг против полицейского произвола. По мнению экспертов, в Польше действительно существует национализм по отношению к гражданам Украины.

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