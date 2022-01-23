Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 05:43
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины 05:37
Овечкин забил свой 759-й гол в НХЛ 05:36
Россиянам объяснили, как часто нужно менять SIM-карту 05:25
Экс-тренер сборной России призвал не обольщаться серебру женщин в эстафете 05:23
Игрок «Динамо» рассказал, как ради москвичей отказал испанскому клубу 05:06
Аналитики спрогнозировали последствия роста нефти до $150 за баррель 04:46
Овечкин объяснил свою высокую результативность в этом сезоне НХЛ 04:31
Sky News: Джонсон поручит главе британского МО отправиться в Москву... 04:25
Лайшев: даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла на Олимпиаде 04:18

ЕС «призвал освободить супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
mansur_solltaev/Instagram

Евросоюз призвал российские власти освободить супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Европейский союз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать это дело, а также немедленно положить конец преследованию защитников прав человека и членов их семей и освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», — говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее депутат Государственного совета Республики Коми Виктор Воробьев направил директору ФСБ Александру Бортникову телеграмму с просьбой провести проверку по факту похищения жены бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Депутат испытывает опасения, что такая ситуация может повториться и в других регионах России.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть