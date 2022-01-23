ЕС «призвал освободить супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву

Евросоюз призвал российские власти освободить супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Европейский союз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать это дело, а также немедленно положить конец преследованию защитников прав человека и членов их семей и освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», — говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее депутат Государственного совета Республики Коми Виктор Воробьев направил директору ФСБ Александру Бортникову телеграмму с просьбой провести проверку по факту похищения жены бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Депутат испытывает опасения, что такая ситуация может повториться и в других регионах России.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.