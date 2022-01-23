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Кардиолог рассказал, как людям из группы риска избежать инсульта

Кардиолог Сергеева призвала регулярно посещать врача пациентам с высоким риском инсульта

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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала, что люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови, входят в группу риска по инсульту, им необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Сергеевой, высокое давление может быть основной причиной инсульта вне зависимости от того, чувствует человек его повышение или нет.

«После 40 лет необходимо измерять давление один-два раза в год, даже если вас ничего не беспокоит, и при давлении выше 140/90, обратиться к врачу», — рассказала кардиолог.

Она подчеркнула, что при атеросклерозе важно отказаться от курения и нормализовать вес. Если у пациента выявлен высокий холестерин, необходимо проконсультироваться с врачом и следовать его предписаниям.

Сергеева добавил, что другим важным фактором риска инсульта является мерцательная аритмия. Вовремя определить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, необходимо регулярно посещать медицинские осмотры и делать ЭКГ.

Ранее врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, что прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту.

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