Россиянам рассказали о способе восстановления после COVID-19

Врач-пульмонолог Иван Тарасенко рассказал об эффективном способе восстановиться переболевшим COVID-19. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Тарасенко утверждает, что вместо нескольких дней на море можно провести один час в галокамере, или соляной пещере. Он подчеркнул, что сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. Врач утверждает, что такие процедуры – эффективный способ повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после коронавирусной инфекции.

«Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», — рассказал Тарасенко.

По словам врача, регулярное посещение соляной пещеры может помочь восстановиться после коронавируса уже за месяц.

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