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Стал известен симптом, позволяющий выявить «омикрон» до теста на COVID-19

Эксперт Арвади назвала самым распространенным симптомом «омикрона» боль в горле

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Willy Kurniawan/Reuters

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади заявила, что на заражение штамм коронавируса «омикрон» до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле. Об этом сообщает NBC Chicago.

Арвади отметила, что это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус.

«Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», — отметила эксперт.

Арвади выступила с призывом к пациентам, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал о симптомах, характерных при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. По его словам, если у человека сразу появляется насморк, головная боль, боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% заражения «омикроном».

Также он отметил, что «омикрон» сопровождается различными симптомами: недомоганием, нарушением сна, температурой, болями в животе и реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта.

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