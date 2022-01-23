Назван препарат, вызывающий инсульт у женщин

Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, что прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту. Об этом сообщает URA.RU.

«Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — отметил Андрусов.

По словам руководителя службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролога Семена Прокопенко, такие последствия приема контрацептивов возникают не у всех. Он отметил, что у некоторых есть нарушения свертываемости крови, которые незаметные для человека. Но при сочетании с контрацептивами может вызвать нарушение мозгового кровообращения.

Андрусов добавил, что прежде, чем приобретать противозачаточные следует проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом.

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