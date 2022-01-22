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В США учительница скотчем приклеила медицинскую маску к лицу ученика

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В одной из школ Пенсильвании учительница приклеила скотчем медицинскую маску к лицу ученика. Соответствующую фотографию распространили в соцсетях обеспокоенные родители, сообщает The Independent.

Руководство школы провело расследование и признало инцидент, позднее извинившись перед всеми родителями. В заявлении представителей школы говорится, что действия учителя не имели злого умысла, хотя были абсолютно неуместными и «неприемлемыми, независимо от контекста».

Однако жители штата считают, что случившееся вышло за рамки дозволенного и требуют более тщательного расследования.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу биологии после того, как она сделала прививку от коронавируса своему ученику. Арестованную зовут Лора Паркер Руссо. По ее словам, 17-летний школьник сам попросил ее сделать ему прививку, так как его мать была против вакцинации. После процедуры школьник не жалуется на самочувствие. В случае признания вины учительнице грозит до четырех лет тюрьмы.

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