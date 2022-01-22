СК опубликовал кадры с места тройного убийства в Омской области

Следственный комитет России опубликовал видео из села Юрьевка Омской области, где неизвестный убил трех человек — 38-летнего мужчину, его 35-летнюю супругу и их 10-летнюю дочь, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что тело одного из погибших находилось в коридоре, а второго — в комнате.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Лариса Болдинова, на месте происшествия работают криминалисты, проверяются различные версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские распространили ориентировку с приметами подозреваемого в убийстве семьи в селе Юрьевка. Согласно документу, на вид это мужчина 35–40 лет, он был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные штаны, зимние галоши. При себе подозреваемый может иметь холодное оружие.

Трагедия произошла в ночь на 22 января в частном доме в селе Юрьевка Омской области. В частном доме обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись, они убежали к соседям.