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РПЦ отреагировала на слова губернатора Севастополя о святой воде из кранов

В РПЦ призвали осторожнее относиться к теме веры после слов губернатора Севастополя о святой воде

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков прокомментировал заявление губернатора Севастополя Михаила Развозжаева о святой воде из кранов.

«Я бы рекомендовал российским чиновникам очень осторожно рассуждать на темы, связанные с богословским пониманием того или иного священнодействия или церковного таинства, которые во-первых, достаточно сложны для понимания, а во-вторых, требуют деликатности», — сказал Щипков «Секрету Фирмы».

Он добавил, что подобные заявления о том, что «освятили много воды, никуда не надо ходить, открывай дома кран, получай святую воду» приобретают комичный характер и обесценивают церковное таинство.

Ранее Развозжаев рассказал, что в городе по коммунальным трубам течет святая вода после освящения Чернореченского водохранилища.

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