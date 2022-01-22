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В Петербурге приостановили работу 20 заведений, работавших без COVID-сертификатов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Петербурге выявили 20 заведений общественного питания, работающих без COVID-сертификатов, передает ГСУ СК РФ по городу.

Заведения были обнаружены после масштабной проверки, которая проходила в ночь на 22 января. Помимо следователей в ней принимали участие полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, работники профильных комитетов городского правительства и Росгвардия.

Так, были осмотрены 20 заведений общепита, все они осуществляли деятельность в ночное время без COVID-сертификатов. Их работа была временно приостановлена.

Административные протоколы составили в отношении 103 физических лиц, которые находились в помещениях заведений. В отношении юрлиц составили 32 административных протокола из-за многочисленных нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в сфере защиты прав потребителей.

Уточняется, что следователи также приняли во внимание ранее возбужденное уголовно дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

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