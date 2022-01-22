Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме ответили на слова Дурова о запрете криптовалюты в России 15:57
Премьер Баварии выступил против санкций по «Северному потоку — 2» 15:52
Рублев в четырех сетах проиграл Чиличу и вылетел с Australian Open 15:50
МИД Украины разочаровался в Германии 15:41
СК опубликовал кадры с места тройного убийства в Омской области 15:40
В РПЦ заявили об отсутствии препятствий для признания подлинности останков... 15:31
Голкипер «Далласа» Худобин назвал Овечкина уникальным человеком 15:30
РПЦ отреагировала на слова губернатора Севастополя о святой воде из кранов 15:19
Посол Украины заявил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным 15:15
Лайшев: Валиева — фаворит, но мне очень нравится Щербакова 15:10

Биткоин обновил минимум с июля 2021 года

Биткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Биткоин в ходе торговой сессии в субботу снижался до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск.

По данным на 13:48 мск, курс биткоина находился на уровне $35 486 (-9,01%).

В последний раз криптовалюта торговалась на таком уровне в июле 2021 года.

Ранее основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе заявил, что биткоин в этом году может подорожать до $400 тысяч, или почти на 900%. По его мнению, рынок криптовалют может вырасти из-за массового использования стейблкоинов – цифровых монет, курс которых привязан к каким-то материальным активам. Инвесторы будут использовать биткоин для того, чтобы защититься от инфляции, поскольку ФРС (Федеральная резервная система США), по мнению Йе, будет продолжать выпуск денег.

Банк России в свою очередь предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок: предлагается запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют. Уточняется, что владение цифровыми активами пока запрещать не будут — это возможно делать через иностранные площадки. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть