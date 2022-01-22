Биткоин обновил минимум с июля 2021 года

Биткоин в ходе торговой сессии в субботу снижался до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск.

По данным на 13:48 мск, курс биткоина находился на уровне $35 486 (-9,01%).

В последний раз криптовалюта торговалась на таком уровне в июле 2021 года.

Ранее основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе заявил, что биткоин в этом году может подорожать до $400 тысяч, или почти на 900%. По его мнению, рынок криптовалют может вырасти из-за массового использования стейблкоинов – цифровых монет, курс которых привязан к каким-то материальным активам. Инвесторы будут использовать биткоин для того, чтобы защититься от инфляции, поскольку ФРС (Федеральная резервная система США), по мнению Йе, будет продолжать выпуск денег.

Банк России в свою очередь предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок: предлагается запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют. Уточняется, что владение цифровыми активами пока запрещать не будут — это возможно делать через иностранные площадки. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».