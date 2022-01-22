В ЗАГСах Ростовской области разрешили смеяться

В управлении ЗАГС Ростовской области разрешили смеяться молодоженам и всем гостям во время торжественного бракосочетания.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет: при проведении церемонии заключения брака формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — говорится на сайте ведомства.

Ранее в новом постановлении о порядке проведения церемоний заключения брака в Ростовской области, появились несколько необычных запретов — в том числе, запрет на смех.

Также во время бракосочетания запрещено двигать мебель, находиться в помещении в грязной обуви, верхней одежде и приносить большие сумки, есть, употреблять алкогольные напитки и курить. В постановлении также регулируется максимальное время, которое отводится на одно бракосочетание — всего 40 минут. Постановление вступило в силу 17 января 2022 года.