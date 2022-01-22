Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бутырская оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине 14:30
В Забайкальском крае стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку 14:18
Карпин: лимит на легионеров — зло 14:10
Депутат пригласил Зеленского в Раду рассказать об угрозах Украине 14:09
МИД ответил на публикацию Госдепом документа о «дезинформации» России... 14:03
Росздравнадзор проверяет больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы 13:59
Логинов и Серохвостов снялись с масс-старта на этапе Кубка мира 13:50
Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии 13:45
Появились подробности о подозреваемом в убийстве семьи в Омской области 13:43
Названо условие, при котором исчезнет ряд вакцин от коронавируса 13:37

В ЗАГСах Ростовской области разрешили смеяться

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В управлении ЗАГС Ростовской области разрешили смеяться молодоженам и всем гостям во время торжественного бракосочетания.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет: при проведении церемонии заключения брака формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — говорится на сайте ведомства.

Ранее в новом постановлении о порядке проведения церемоний заключения брака в Ростовской области, появились несколько необычных запретов — в том числе, запрет на смех.

Также во время бракосочетания запрещено двигать мебель, находиться в помещении в грязной обуви, верхней одежде и приносить большие сумки, есть, употреблять алкогольные напитки и курить. В постановлении также регулируется максимальное время, которое отводится на одно бракосочетание — всего 40 минут. Постановление вступило в силу 17 января 2022 года.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть