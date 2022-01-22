Появились подробности о подозреваемом в убийстве семьи в Омской области

Омская полиция начала распространять ориентировку с приметами подозреваемого в убийстве семьи в селе Юрьевка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Согласно документу, на вид это мужчина 35–40 лет, он был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные штаны, зимние галоши. При себе подозреваемый может иметь холодное оружие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 января в частном доме в селе Юрьевка Омской области обнаружили тела 10-летней девочки и ее родителей с множественными ножевыми ранениями.

По данным канала, погибли местная жительница Александр, ее сожитель Роман и дочка Оля. Еще двое детей сумели сбежать и спрятаться у соседей.

17 января суд арестовал подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка в Кисловодске. На вопрос следствия, почему мужчина так поступил, он ответил: «я царь и бог и должен был это сделать».