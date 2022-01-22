Красноярский суд арестовал двух школьников за рассылку сообщений о «минировании»

Суд в Красноярске арестовал двух школьников, рассылавших ложные сообщения о «минировании» ряда объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

11-классники пробудут в тюрьме до 23 февраля. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), сказал источник.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда Красноярска подтвердили информацию об аресте двух школьников 2004 года рождения.

Уточняется, что мальчики из благополучных семей, хорошо учатся в школе, никогда не совершали правонарушения.

Ранее сообщалось, что подозреваемые рассказали правоохранителям, что просто шутили, их никто не заставлял распространять эти письма.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.