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Красноярский суд арестовал двух школьников за рассылку сообщений о «минировании»

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Пресс-служба ФСБ России

Суд в Красноярске арестовал двух школьников, рассылавших ложные сообщения о «минировании» ряда объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

11-классники пробудут в тюрьме до 23 февраля. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), сказал источник.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда Красноярска подтвердили информацию об аресте двух школьников 2004 года рождения.

Уточняется, что мальчики из благополучных семей, хорошо учатся в школе, никогда не совершали правонарушения.

Ранее сообщалось, что подозреваемые рассказали правоохранителям, что просто шутили, их никто не заставлял распространять эти письма.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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