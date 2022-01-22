После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 1 822 уголовных дела

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил о возбуждении 1 822 уголовных дел по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства и иных преступлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что из 1 822 уголовных дел 116 переданы спецпрокурорам.

В настоящее время продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

Ранее правоохранительные органы Алма-Аты нашли тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.