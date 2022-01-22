Правительство утвердило план дополнительных мер по борьбе с «омикроном»

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом говорится на сайте кабмина.

Соответствующий документ обсуждался на расширенном заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 18 января.

Так, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) должен оценить, как оказывается помощь пациентам с коронавирусом, и отправить результаты экспертизы в региональные минздравы.

Также Минздраву и Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по тому, какое количество человек с медицинской подготовкой работают в единой службе оперативной помощи (горячая линия «122»).

Все поручения необходимо подготовить до 24 января.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что могут появиться новые штаммы коронавируса, которые окажутся заразнее «омикрона».

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предположила, что штамм COVID-19 «омикрон» станет доминирующим в России. В cвязи с этим она призвала россиян вакцинироваться.