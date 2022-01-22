Горнорабочий погиб на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

«По предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, комбайн имеет две загребающие лопатки, которые запали. В результате чего рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть», — говорится в сообщении СК.

Инцидент произошел в ночь на 22 января. Погибшему было 32 года, его тело уже подняли на поверхность.

Назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти шахтера. Также следователи изучат должностные инструкции и определят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли работы в шахте по технике безопасности.

Прокуратура Кемеровской области также начала поверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что в шахте «Комсомолец» в Кузбассе произошла потеря напряжения электроэнергии.