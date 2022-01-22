В шахте «Комсомолец» в Кузбассе произошла потеря напряжения электроэнергии

Из шахты «Комсомолец» в Кемеровской области эвакуировали горняков из-за потери напряжения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «СУЭК-Кузбасс», в которую входит шахта.

«В 9.10 (5.10 мск) в результате просадки напряжения в сети электропередачи произошла потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола №2 шахты «Комсомолец», вследствие чего был отключен насос, подающий теплоноситель (воду) на калориферную установку», — объяснили в компании.

На время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса остановили вентилятор главного проветривания, всех шахтеров вывели на поверхность. Работы по восстановлению подачи тепла были возобновлены в 11.40 (7.40 мск), вентилятор возобновил работу.

Ранее работа шахты «Комсомолец» была приостановлена, на поверхность выведены 56 шахтеров.

Шахта «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком является одной из старейших в Кузбассе, она была запущена в эксплуатацию в 1933 году.