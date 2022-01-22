В Омской области неизвестный зарезал школьницу и ее родителей

В одном из частных домов в Омской области обнаружили тела 10-летней девочки и ее родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На телах всех троих были зафиксированы ножевые ранения. Инцидент произошел в селе Юрьевка.

Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись, они убежали к соседям.

Семья не состоит на профилактическом учете, родственники и соседи на них не жаловались. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет портал.

Ранее сообщалось, что в Самарской области бывшего полицейского осудят за убийство 15-летней девочки.

17 января суд арестовал подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка в Кисловодске. На вопрос следствия, почему мужчина так поступил, он ответил: «я царь и бог и должен был это сделать».