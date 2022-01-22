Специалист объяснил, почему с «омикроном» пандемия не закончится

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что антитела, выработанные после заражения штаммом коронавируса «омикрон» слабо защищают от «дельты». Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесенного «омикрона» плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после «дельты» все-таки немного защищают от «омикрона», а антитела после «омикрона» на «дельту» влияют очень слабо», — сказал специалист.

Он добавил, что такие данные говорят о том, что с «омикроном» пандемия не закончится.

Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению с первоначальным «уханьским» вариантом вируса.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона». Он подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы которой пока отстают от поставленных целей.