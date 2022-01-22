Снег и до -4°C ожидается в Москве

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный снег и гололедица ожидаются в Москве в субботу, 22 января, следует из данных Гидрометцентра России.

Днем в столице — от -2°C до -4°C, ночью температура воздуха снизится до -8°C. Облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололед. Ветер влажный южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/c. В ночь на 23 января ветер до 7 м/c.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, с наступлением ночи давление повысится.

В области ожидается температура в диапазоне от -2°C до -7°C, ночью похолодает до -11°C.

Накануне россиян предупредили об аномальном потеплении. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».