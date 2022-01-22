Взрыв произошел в частном доме в Новой Москве

Взрыв, приведший к последующему возгоранию, произошел в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Десна» на территории Новой Москвы. Об этом сообщает 360.

Источник телеканала сообщил, что пожар «начался после хлопка». На месте работают сотрудники МЧС.

В результате инцидента обрушилась кровля дома и загорелось два припаркованных неподалеку автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами.

Как уточняют «Известия», пожар произошел на 3-й Садовой улице, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что один человек погиб при пожаре в ресторане в центре Москвы на Шелепихинской набережной.