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Взрыв произошел в частном доме в Новой Москве

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Взрыв, приведший к последующему возгоранию, произошел в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Десна» на территории Новой Москвы. Об этом сообщает 360.

Источник телеканала сообщил, что пожар «начался после хлопка». На месте работают сотрудники МЧС.

В результате инцидента обрушилась кровля дома и загорелось два припаркованных неподалеку автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами.

Как уточняют «Известия», пожар произошел на 3-й Садовой улице, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что один человек погиб при пожаре в ресторане в центре Москвы на Шелепихинской набережной.

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