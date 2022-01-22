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Европа отказалась платить за забор на границе Литвы и Белоруссии

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State Border Committee of the Republic of Belarus/AP

Комиссар по внутренним делам Еврокомиссии Илва Йоханссон осудила практику Литвы по выдворению мигрантов и отказала в оплате строительства забора на границе Литвы и Белоруссии. Ее цитирует РИА «Новости».

Выступая на «Конференции по управлению границами» в Литве, Йоханссон заявила, что страны-члены Евросоюза вправе укреплять свои границы за свой счет, однако практика выдворения мигрантов «определенно незаконна».

«Если страны хотят строить забор, они могут это делать… но финансирование заборов и проволочных заграждений – это не наша позиция», — заявила еврокомиссар.

В конце прошлого года стало известно, что Литва установила проволочный забор на части границы с Белоруссией. Длина границы между государствами — около 680 км.

Ранее Еврокомиссия приняла план действий в отношении миграции на территорию Евросоюза. По словам члена ЕК Виргиниюса Синкявичюса, в этом документе ситуация с нелегалами на границе с Литвой и соседними государствами признана «гибридной атакой» Белоруссии.

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