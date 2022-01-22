Россиянам рассказали о способе борьбы с «омикроном» с помощью водки

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса «омикрон». Об этом он сказал в эфире «Радио 1».

По словам ученого, для этого нужно накапать этим спиртным напитком на медицинскую маску и подышать.

«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — отметил специалист.

Кроме того, он порекомендовал чаще мыть руки и нос, а также соблюдать социальную дистанцию. Еще Колесников указал, что наибольший шанс заразиться COVID-19 — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. Поэтому эксперт посоветовал реже пользоваться таким транспортом, а также не посещать поликлиники и больницы без крайней необходимости.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее защищены от заражения «омикроном» те, кто привился в течение последних трех месяцев.

До этого жители ЮАР на фоне распространения данного варианта коронавируса рассказали, какими народными средствами борются с инфекцией.

Так, один из местных жителей рассказал, что защищается от COVID-19 с помощью смеси из мази от кашля, имбиря, куркумы, чеснока и водки. По словам другого жителя ЮАР, он использует джин, мед, лимон и таблетки обезболивающего дисприн.