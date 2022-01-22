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Артемий Лебедев прокомментировал свое включение в санкционный список Украины

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Артемий Лебедев/YouTube

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал введение против него украинских санкций.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал дизайнер.

Кому именно было адресовано сообщение, не уточняется.

Лебедев является основателем одной из крупнейших, известнейших и дорогих дизайн-студий России «WebDesign», которая в 1995 году была переименована в Студию Артемия Лебедева.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российский и австрийских граждан, а также против нескольких российских компаний. Под санкции попали три гражданина Австрии, постпред президента РФ на Кавказе Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.

Санкции включают блокировку активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом на Украине, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины сроком на пять лет.

В санкционный список попали компании «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», акционерное общество «Страховая бизнес группа».

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