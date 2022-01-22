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Россияне рассказали, куда отправятся после открытия границ

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Большинство россиян (53%) — за то, чтобы коронавирусные ограничения на международные поездки были сняты, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, поступившего в «Газету.Ru».

Против снятия ограничений на посещение других стран — каждый четвертый респондент (26%).

Россияне до 34 лет выступают за отмену ограничений активнее более зрелых сограждан (57%). В поддержку инициативы высказались 6 из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. рублей в месяц.

После снятия запретов россияне больше всего мечтают посетить Италию (6%). На втором месте оказались Испания и Таиланд (по 4%). По 3% опрошенных хотели бы полететь в Египет и Турцию. По 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% — в Финляндию, Францию и Германию. Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае.

Опрос проводился во всех округах России в период с 20 по 21 января среди 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки из-за неэффективности таких мер.

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