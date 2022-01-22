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Владельца Tesla застали за просмотром порно в пробке

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Dan Kitchener/Facebook

Владельца электрокара Tesla в Англии застали за просмотром порно в пробке, сообщает Daily Mail. В качестве экрана мужчина использовал большой дисплей мультимедийной системы в машине.

Владельца Tesla застал врасплох другой автолюбитель по имени Дэн Китченер, стоявший в пробке сзади него. Мужчина озирался по сторонам, когда его взгляд привлекло изображение, виднеющееся через заднее стекло электрокара.

Дэн не сразу понял, какого рода видео смотрит хозяин чужой машины, но, присмотревшись, рассмеялся. Оказалось, это было порно, но водителя не смутило, что его могут заметить, или ему было все равно, считает Китченер.

«Я был не против постоять с утра в пробке. Виды были изумительные», — пошутил Дэн.

Позже Китченер опубликовал кадр с места событий в соцсетях, развеселив зрителей.

«Держи обе руки на руле», — пошутил один из комментаторов.

Ранее стало известно, что Tesla запретит водителям играть в видеоигры во время движения.

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