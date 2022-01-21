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Спасатели помогли 300-килограммовой женщине вылететь в Москву на лечение

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Телеграм-кана «Amber Mash»

Спасатели помогли 300-килограммовой Ксении из Светлогорска выйти из дома для полета в Москву на лечение. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Сообщается, что у Ксении начались проблемы с весом после того, как в шесть лет она подхватила воспаление легких. К 22 годам девушка стала весить 125 кг, а сейчас ее вес увеличился до 300. Ранее Минздрав одобрил квоту на операцию, но единственный врач, способный ее провести, погиб в горах Кавказа.

Позже Ксении одобрили операцию в Москве.Два отряда МЧС помогли ей спуститься со второго этажа, посадили в машину и отвезли в Храброво. Оттуда она улетела на лечение в столицу.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и исследователи из Имперского колледжа Лондона предложили бороться с ожирением, ухудшая кровоток в желудке и тем самым останавливая выработку гормона голода.

Грелин — один из гормонов, регулирующих чувство насыщения. Уменьшение притока крови ко дну желудка снижает выработку грелина, и пациенты с ожирением после блокирования кровотока теряют в среднем 10% веса, а многие — еще больше.

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