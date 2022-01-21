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В Дагестане произошло сильное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9, класс 10. Толчки ощущались жителями Каспийска», — сообщили в МЧС.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

Ранее в КНР землетрясение привело к обрушению участка Великой Китайской стены длиной порядка 2 м. Об этом пишет Global Times.

Подземные толчки магнитудой 6,9 произошли в провинции Цинхай, которая находится на северо-западе страны. Эпицентр был расположен в 114 км от места обрушения.

По информации издания, землетрясение случилось в малонаселенной местности, но подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах. В результате происшествия пострадали девять человек. Информация о погибших не поступала. На месте уже проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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