Обвиненный в мошенничестве замглавы Минтранса Токарев арестован

Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей», — постановила судья.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

В ходе обысков, проведенных в его служебном кабинете и дома накануне, были изъяты цифровые носители, документы и другие предметы. Помимо этого, обыскали и жилище другого фигуранта дела.

Ущерб по этому уголовному делу оценивается в более 500 млн руб.

О задержании Токарева по делу о коррупции стало известно 19 января. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта.