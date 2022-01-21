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Голикова рассказала о распространении «омикрона» в России

Голикова: «омикрон»-штамм станет доминирующим на территории России

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Климентьев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова предположила, что штамм COVID-19 «омикрон» станет доминирующим в России. В cвязи с этим она призвала россиян вакцинироваться, сообщается в Telegram-канале опертшаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идет интенсивное распространение штамма «омикрон», и предполагаем, что он станет доминирующим», — отметила Голикова.

Она призвала вакцинироваться от COVID-19 тех, кто сделал прививку или переболел полгода назад.

Ранее Голикова заявила, что ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в республиках Дагестан и Удмуртия, а также в Смоленской области. Вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос до 64,4%.

По ее словам, в настоящий момент вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 прошли 81 981 007 человек, а оба компонента получили 78 059 701 человек.

21 января в России было зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за все время пандемии — 49 513. Также за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 11 557 случаев COVID-19, что также стало рекордным показателем для столицы за время пандемии.

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