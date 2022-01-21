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Италия попросит ЮНЕСКО признать эспрессо частью нематериального наследия человечества

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Depositphotos

Италия подала заявку на включение традицию изготовления и пития эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, эспрессо появился в конце XIX века в Турине, после чего быстро стал органичной частью итальянской культуры, популярным во всем мире. На данный момент, до 90% жителей Апеннинского полуострова пьют хотя бы одну чашку этого напитка ежедневно.

«Эспрессо — это подлинный ритуал и выражение нашей социальной общности, которая отличает нас во всем мире», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо, участвовавший в подготовке заявки.

Он подчеркнул, что включение эспрессо в список нематериального наследия подчеркнет важность общения и сообщества в период социальной изоляции.

Предполагается, что итальянский национальный комитет ЮНЕСКО одобрит заявку уже весной.

Ранее сообщалось о конфликте между Италией и Хорватией за право быть родиной «Просекко».

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