Жители деревни заделали ямы на дороге своей одеждой

Жители деревни в Малайзии устали ждать, когда власти заделают выбоины в дороге, поэтому придумали свой способ решения проблемы, сообщает World of Buzz. Для этого им потребовалась смекалка и ненужная одежда.

По информации СМИ, жители деревни в штате Келантан не раз жаловались властям, что дорога, ведущая к населенному пункту, пришла в негодность. Несмотря на многочисленные просьбы, чиновники бездействовали, не обращая внимание на проблему.

Поняв, что какая-то помощь вряд ли будет оказана, местные решили сами починить проблему. Люди закидали ямы старой одеждой, опубликовав фотографию своей идеи в сети.

«Это фотографии дорог в моей деревне. Одежда закрывает ямы на дороге», — подписал снимки автор поста.

После того, как публикация стала вирусной, комментаторы осудили чиновников и призвали их разобраться с ситуацией. На данный момент какого-либо официального ответа не последовало.

Ранее блогер нашел на дороге яму в человеческий рост.