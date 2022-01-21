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Жители деревни заделали ямы на дороге своей одеждой

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Kelantan State/Facebook

Жители деревни в Малайзии устали ждать, когда власти заделают выбоины в дороге, поэтому придумали свой способ решения проблемы, сообщает World of Buzz. Для этого им потребовалась смекалка и ненужная одежда.

По информации СМИ, жители деревни в штате Келантан не раз жаловались властям, что дорога, ведущая к населенному пункту, пришла в негодность. Несмотря на многочисленные просьбы, чиновники бездействовали, не обращая внимание на проблему.

Поняв, что какая-то помощь вряд ли будет оказана, местные решили сами починить проблему. Люди закидали ямы старой одеждой, опубликовав фотографию своей идеи в сети.

«Это фотографии дорог в моей деревне. Одежда закрывает ямы на дороге», — подписал снимки автор поста.

После того, как публикация стала вирусной, комментаторы осудили чиновников и призвали их разобраться с ситуацией. На данный момент какого-либо официального ответа не последовало.

Ранее блогер нашел на дороге яму в человеческий рост.

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