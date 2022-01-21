Белоруссия потребует компенсации из-за инцидента с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство страны обратится в международный суд за компенсацией ущерба, причиненного авиационной отрасли в связи с санкциями, введенными Западом после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, его цитирует «БелТА».

«Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только «Белавиа», стране в целом», — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, для республики важен сам этот факт, чего-то большего от расследования пока не ждут и если в ИКАО «готовы иное доказать», то они должны предоставить факты.

«Фактов нет, мы тоже это видим: сейчас это разослано всем странам-членам ИКАО. Вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них — это спустить все на тормозах, не лезть в дебри», - подчеркнул глава государства.

18 января Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что завершила расследование обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила отчет о нем всем членам организации. В документе было сказано, что самолет посадили в Минске по «намеренно ложной» информации о минировании.

Лукашенко назвал инцидент спланированной провокацией для «удушения» Белоруссии. После инцидента он потребовал от западных стран компенсировать расходы белорусской стороны, потраченные на расследование.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.