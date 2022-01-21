Лукашенко оценил отчет ИКАО по экстренной посадке самолета Ryanair

Белоруссия оценивает отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Лукашенко положительно оценил то, что организация признала отсутствие перехвата или принуждения к посадке со стороны Белоруссии.

«Их надо положительно оценить. При том давлении (это ооновская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни) и тем не менее они были вынуждены признать <...>Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только «Белавиа», стране в целом», — заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что большего от расследования Белоруссия не ждет.

«Фактов нет, мы тоже это видим: сейчас это разослано всем странам - членам ИКАО. Вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них - это спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри там: их ничего хорошего не ждет», — подчеркнул он.

За несколько дней до этого ИКАО сообщила, что закончила отчет по расследованию обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила его всем членам организации. В организации заявили, что самолет посадили в Минске по ложной информации о минировании. При этом ИКАО не приписывает распространение данной ложной информации какому-либо государству.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.